Alunos do II ciclo regressam em massa

Os alunos das 7ª, 8ª, 10ª e 11ª classes, do II ciclo do ensino secundário, retomam às aulas nesta segunda-feira (19), em todo o país.

O regresso em massa dos alunos insere-se na estratégia de retorno gradual das aulas, suspensas desde Março, por causa da Covid-19.

No âmbito deste cronograma, elaborado pelo Governo, já recomeçaram, a 05 de Outubro, as aulas nas classes de transição (9ª, 12ª e 13ª).

Nesta mesma data, no cumprimento da estratégia de regresso gradual, recomeçaram as aulas em todo o sistema universitário do país.

Está previsto para o dia 26 deste mês o recomeço das aulas do ensino primário (da 1ª à 5ª classes), que inclui a maior franja do sistema de ensino.

Nesta nova fase, as turmas devem ser divididas em grupos de até 20 alunos. No ensino primário e I ciclo as aulas têm a duração de 02h30, ao passo que no II ciclo do ensino secundário será de 03h30.

Neste formato, não haverá intervalos.

Angola controla um total de 18 mil e 297 escolas, com 97 mil e 459 salas de aulas em funcionamento no ensino geral, no ensino público, e dois mil colégios.

As escolas do ensino geral (públicas) têm mais de 10 milhões de alunos, enquanto as pública-privadas e privadas (entre as quais 666 de Luanda) acolhem um milhão e 500 alunos.

O sector conta com 200 mil professores.

O ensino superior possui oito universidades públicas, sete institutos superiores públicos e 57 instituições do ensino superior privados, entre universidades e institutos superiores politécnicos, onde estão matriculados cerca de 200 mil estudantes.

