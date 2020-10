Polícia frustra tentativa de contrabando de combustível

Três mil e 225 litros de combustível, que tinham como destino a República Democrática do Congo (RDC), foram apreendidos hoje, pela Polícia Nacional no posto fronteiriço do Marco-25, na província da Lunda Norte, por presumível contrabando.

A informação foi avançada à imprensa, pelo porta-voz da delegação provincial do Interior da Lunda Norte, Rodrigues Zeca, tendo referido que, além da a apreensão do combustível, foram detidos três cidadãos nacionais, presumíveis autores do crime, já encaminhados ao Ministério Público.

Foram igualmente apreendidos 350 dólares norte-americanos e 232 mil e 600 kwanzas e dez mil francos congolês, em posse dos presumíveis contrabandistas.

O responsável aproveitou a ocasião para apelar a população no sentido de denunciarem possíveis reservatórios de combustíveis em residências, sobretudo nesta altura em que a provincia da Lunda Norte regista escassez do produto há quase um mês.

Denunciou que muitos cidadãos adquirem combustível nos postos de abastecimento e aguardam pela escassez do produto para especularem os preços, pratica que, segundo ele, deve ser combatida com a colaboração da população.

A província da Lunda Norte partilha uma fronteira de 770 quilómetros com a RDC.

Fonte: Angop