Obama entra em campo semana que vem na campanha de Joe Biden

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participará na próxima quarta-feira de um comício para apoiar seu ex-vice, Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca nas eleições de 3 de novembro.

“Em 21 de outubro, o presidente Obama comparecerá à Filadélfia, na Pensilvânia, para fazer campanha por Joe Biden e Kamala Harris”, anunciou o núcleo da campanha democrata nesta sexta-feira (15), sem dar mais detalhes.

A Pensilvânia é um dos principais estados para a corrida presidencial, no qual Trump venceu por pouco na eleição de 2016.

Obama – muito popular entre os democratas – anunciou oficialmente em abril seu apoio a Biden.

Segundo o ex-presidente, considera o seu ex-vice capaz de guiar os americanos “em alguns dos nossos momentos mais sombrios”, frente à forte polarização existente no país, o mais castigado no mundo pela pandemia do novo coronavírus.

Em junho, Obama participou de um evento virtual de arrecadação de fundos de campanha.

Fonte: AFP