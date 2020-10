Luanda e Bengo sofrem restrições de energia

Os municípios de Viana, Cazenga, Cacuaco e Luanda (capital do país), bem como do Panguila, Bengo, ficarão sem energia das 08h00 às 15h00 de domingo, devido a trabalhos de ampliação, modernização e manutenção na subestação de 400/220/60 KV de Viana.

O corte nos municípios de Cacuaco, Cazenga e Viana será feito em todas as extensões e arredores, enquanto no município de Luanda abrangerá os distritos Urbanos do Sambizanga (Bairros Sambizanga, Boavista, Uíge, Sonangol, Nguanhã e arredores), da Maianga (Bairros Maianga, Cassenda, Rocha Pinto, Kassequel, Mártires do Kifangondo e arredores), Ingombota (Bairros Ingombota, Mutamba e arredores) e do Rangel (Bairros Rangel, Marçal e arredores).

Conforme uma nota da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), chegada à Angop, no Bengo a interrupção será em toda a extensão do bairro Panguila.

Com o mesmo objectivo, a Rede Nacional de Transporte (RNT) interrompeu hoje o fornecimento de energia ao município de Belas, com realce para o Bairro Ramiros, Museu da Escravatura e arredores, segundo a mesma nota da empresa pública.

No quadro deste programa de ampliação e modernização da Subestação de Viana, uma das principais receptora da energia produzida pelas barragens de Cambambe, Capanda e Laúca, na segunda-feira, a RNT vai interromper o fornecimento ao município do Kilamba Kiaxi, parte da Urbanização Nova, das 8h00 às 15h00.

A ENDE apela à compreensão pelos eventuais transtornos resultantes desta operação, e informa que os trabalhos visam garantir maior capacidade de oferta, qualidade e fiabilidade na distribuição de electricidade em todo o país.

Fonte: Angop