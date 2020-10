Governo investe 42 milhões no projecto “Agricultur Jovem”

Quarenta e dois milhões e 700 mil kwanzas é o valor a ser investido pela administração municipal de Malanje no projecto de incentivo à agricultura juvenil, denominado “Agricultor Jovem”, para contribuir no aumento da produção no município.

Denominada “Agricultor Jovem”, a iniciativa integra 50 jovens com idades compreendidas entre 21 e 34 anos de idade, que começaram hoje (sexta-feira) a ser capacitados em matérias de agricultura, criação de caixas comunitárias, gestão de negócios, preparação de terra, entre outros aspectos.

De acordo com a directora municipal da agricultura de Malanje, Helena Domingos, o processo de produção arranca no dia 21 deste mês e será desenvolvido numa área de 50 hectares na localidade de Vulangombe, 38 dos quais já mecanizados, onde serão produzidos, na primeira fase, batata-rena, milho e feijão.

Explicou que a segunda fase, a ter lugar entre os meses de Abril e Maio de 2021, será reservada a produção de hortícolas.

Fez saber que os jovens estarão subdivididos em cinco cooperativas (10 por cada), sendo que cada membro terá sob sua responsabilidade um hectare.

Sem avançar a colheita prevista, a fonte frisou que o projecto terá acompanhamento de técnicos agrónomos da administração municipal durante 6 meses, findo o qual os beneficiários irão conduzir o processo individualmente.