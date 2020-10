Atacante nigeriano do Napoli exibe protesto contra a violência policial no seu país

O atacante nigeriano Victor Osimhen, que atua no Napoli, exibiu neste sábado uma mensagem de apoio às manifestações no seu país contra a violência policial, após marcar seu primeiro golo no Campeonato Italiano.

“Acabar com a brutalidade policial na Nigéria” era a mensagem escrita em inglês que estava na camisa branca que o jogador de 21 anos mostrou para as câmeras de TV depois de marcar o quarto golo do Napoli na vitória por 4 a 1 sobre o Atalanta, em Bergamo, pela quarta ronda do campeonato nacional.

A mobilização na Nigéria contra a violência policial nasceu em meados de outubro nas redes sociais, após a divulgação de um vídeo que mostrava um homem morto por supostos agentes Sars, uma unidade policial acusada há anos de chantagear a população, fazer prisões ilegais, torturar e assassinar.

Apesar da promessa do governo de acabar com esta força de segurança, os protestos continuam a crescer nas ruas ampliando o leque de reivindicações. Muitos se perguntam até onde pode ir esse movimento, essencialmente liderado por jovens do sul do país.

Fonte: AFP