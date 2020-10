PR designa Governadora interina do Uíge

O Presidente da República, João Lourenço, designou, esta sexta-feira, Maria Fernanda Cavungo para exercer as funções de Governadora interina da província do Uíge.

Num decreto assinado e tornado público hoje, o Titular do Poder Executivo determina que compete a Maria Fernanda Cavungo exercer todas as competências conferidas ao Governador e as do seu pelouro, enquanto vice-governadora para o Sector Politico, Económico e Social.



A designação de Maria Fernanda Cavungo vem na sequência da morte, por doença, do Governador da província do Uíge, Sérgio Luther Rescova Joaquim, ocorrida sexta-feira passada (dia 09).

Fonte: Angop