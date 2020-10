INEA esclarece conclusão do troço sobre Rio Eval

A obra de estrada do troço Sumbe/Ponte sobre rio Eval está totalmente concluída e executado a 100%, contrariando as informações divulgadas nas redes sociais nesta quinta-feira, esclarece o Instituto Nacional de Estrada de Angola (INEA).

Numa nota de imprensa enviada à Angop, o INEA diz tomado conhecimento através das redes sociais de uma denúncia de que o troço Sumbe Rio Eval não está concluído, contrariando o anunciado pelo Presidente da República, João Lourenço, no discurso sobre o Estado da Nação.

O INEA esclarece que a obra no referido troço de estrada contratualmente designada “lote 4 – Sumbe / Rio Evale” está totalmente concluída (100% executada) e inaugurada em Fevereiro.

De acordo com o INEA, no troço estão o lote 1 – Cabo Ledo / ponte do rio Longa, lote 4 – Sumbe ponte do rio Evale. O Lote 4 – Sumbe ponte do rio Evale inicia no município do Sumbe (Quicombo) e termina na ponte do Rio Evale.

Explica que na reabilitação do troço de estrada referente ao Lote 3 – ponte do Rio Queve / Sumbe, falta pouco para ligar a cidade do Sumbe à localidade do Quicombo, onde inicia o lote 4 – Sumbe / ponte do Rio Evale.

De acordo com o Instituto, as fotografias postadas nas redes sociais referem-se à parte do lote 3, e não ao lote 4 – Sumbe / Ponte do Rio Evale, como erradamente se pretende fazer crer.

O troço Sumbe/Ponto sobre rio Eval (Eval Guerra), numa extensão de 78,20 quilómetros, na estrada nacional número 100, conta com 60 quilómetros aptos para o tráfego rodoviário, após a inauguração pelo secretário de estado das Obras Públicas, Carlos dos Santos.

Enquadrada no lote 4, a reabilitação desta parte da estrada nacional está avaliada em 58 milhões, 476 mil dólares americanos.

A plataforma de circulação já asfaltada está devidamente, sinalizada na vertical e horizontal, com drenagem das águas.

As obras, com a duração de 14 meses, estiveram a cargo da empresa chinesa Sinohydro, tendo criado 223 postos de trabalho durante a execução.

A província do Cuanza Sul conta com três lotes – Ponte do Longa/ ponte do Rio Queve, Ponte do Rio Queve/Sumbe e Sumbe/ Ponte do Eval.

Fonte: Angop