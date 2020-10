Inaugurado Instituto Agrário da Lunda Sul

O Instituto Agrário Técnico Profissional da Lunda Sul foi inaugurado esta sexta-feira, na comuna Mona Quimbundo, na cidade de Saurimo, pela ministra da Educação, Luísa Grilo.

A infra-estrutura construída em 2017 comporta 10 salas de aula, uma de informática e outra para reuniões, laboratórios, biblioteca, oficina tecnológica e matadouro, posto médico, área administrativa, cozinha, refeitório, lavandaria comunitária e campo multiuso.

Nela estão matriculados 114 alunos, devendo as aulas serem leccionadas por 26 professores nas áreas recursos florestais, pecuária, apicultura, silvicultura e auxiliar de agricultura, da 7ª a 9ª classe.

Erguido numa área de 20 hectares, o projecto do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural alberga ainda vacaria, aviário, estação de tratamento de água, dois blocos para tratamento de águas residuais, espaço para prática da agricultura, dois grupos geradores, moradia do tipo T3 para o director da escola, seis do tipo T5 para alunos em regime de internato e casas para professores e funcionários administrativos.

Na ocasião, a governante disse que o ministério vai estudar a possibilidade de elevar a instituição à “categoria” de ensino do primeiro e segundo ciclo, com vista a aumentar as valências da 7ª a 12 classe do ensino geral.

Luísa Grilo procedeu a entrega de um autocarro de apoio aos discentes e duas carinhas, para o corpo directivo.

O acto foi testemunhado pelos ministros da Agricultura e Pescas, António de Assis, dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, e pelo governador da Lunda Sul, Daniel Neto.

Com 18 mil e 950 habitantes, a comuna Mona Quimbundo dista a cerca de 63 quilómetros da cidade de Saurimo, e tem 22 escolas, dentre o ensino primário e segundo ciclo.

Fonte: Angop