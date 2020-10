Homem mata esposa por três mil kwanzas

Um homem de 55 anos de idade matou a esposa porque alegadamente a vítima gastou três mil kwanzas do mesmo, sem antes o ter consultado, noticiou Angop que cita uma fonte policial.

Segundo o porta-voz em exercício da Polícia Nacional na Huíla, Fernando Tongo, o cadáver foi encontrado enterrado junto a uma vala próximo da casa do casal no bairro da Eywa, município do Lubango.

Apesar de o crime ter supostamente ocorrido a três deste mês, só na última quarta-feira (14) o suspeito foi detido.

O porta-voz em exercício avançou que, durante o interrogatório policial, o homem afirmou que o crime ocorreu no interior da casa do casal, na sequência de um desentendimento que culminou com pauladas fatais sobre a mulher.

Ainda segundo a polícia, o acusado adiantou que em seguida carregou a mulher já morta, com a ajuda da primeira esposa, para junto de uma vala onde cavaram o buraco em que depositaram o corpo.