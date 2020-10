Grande Prémio de Fórmula 1 do Vietname cancelado

Os organizadores do Grande prémio de Fórmula 1 do Vietname anunciaram hoje o cancelamento em definitivo da prova devido à pandemia de covid-19, que impede o país asiático de receber pela primeira vez a competição.

“Esta foi uma decisão muito difícil de tomar, mas era a única solução possível depois de analisados todos os critérios de segurança e eficácia nas condições atuais”, disse Le Ngoc Chi, diretora da sociedade Vietnam Grand Prix Corporation, em comunicado.

A empresa revelou ainda que vai devolver as verbas dos bilhetes vendidos para o evento, que estava inicialmente agendado para abril e que acabou por ser adiado devido à pandemia, sendo agora cancelado em definitivo.

O Vietname tem conseguido um bom controlo da pandemia e registou até ao momento 35 mortes e 1.124 casos positivos, mas as apertadas medidas sanitárias tomadas pelo Governo impedem a organização deste tipo de eventos.

Tal como o Vietname, também o Azerbaijão, Singapura, Japão, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil foram obrigados a anular os respetivos grandes prémios de Fórmula 1 para o Mundial deste ano devido ao novo coronavírus.

A próxima prova do mundial de F1, que é liderado pelo britânico Lewis Hamilton, vai decorrer no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre os dias 23 e 25 de outubro, naquela que será a 12.ª prova do campeonato.

Fonte: Lusa