Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta animada por subida das vendas a retalho

A bolsa de Nova Iorque negociava em alta, após as vendas a retalho nos Estados Unidos terem subido mais que o previsto, numa sessão em que os investidores sentirão alguma volatilidade pois vencem hoje as opções de ações.

Pelas 16:56 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial Average subia 0,58% para 28.653,57 pontos, enquanto o Standard & Poor’s 500 valorizava 0,44% para 3.498,47 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,47% para 11.768,71 pontos.

Na quinta-feira, o índice Dow Jones Industrial Average cedeu 0,07%, para 28.494,20 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,47%, para 11.713.87 pontos e o alargado S&P500 perdeu 0,15%, para os 3.483,34 pontos.

O indicador das vendas a retalho subiu 1,9% em setembro, contra 0,6% em agosto, quando os analistas da agência Bloomberg previam um aumento de 0,8%, sendo que o S&P 500 seguia a recuperar após uma queda em três sessões, liderado pelos ganhos observados nas empresas industriais e de consumo.

O aumento das vendas no retalho “sugere que a força dos consumidores é bastante robusta”, disse à Bloomberg o responsável pela área de estratégia de investimento da E Trade Financil, Mike Loewengart, adiantando que “o bom momento, nessa frente, pode ser positivo para o mercado, já que os investidores procuram sinais de recuperação. Dito isso, resta saber se isso é ou não ‘outlier’ ou uma tendência”.

Enquanto isso, a produção industrial nos Estados Unidos caiu inesperadamente em setembro, a primeira queda em cinco meses, apontando para um revés do setor industrial à medida que a pandemia se prolonga.

Os investidores estão igualmente atentos à evolução das restrições impostas na Europa e ao aumento do surto de casos nos Estados Unidos, pois à medida que a preocupação aumenta com a contenção da pandemia de covid-19, as medidas tomadas podem “causar danos na frágil recuperação global”, segundo os analistas.

As ações da Boeing Co. seguiam com ganhos, uma vez que o principal regulador da aviação na Europa anunciou que o avião 737 Max poderia regressar a voar no espaço aéreo europeu no final deste ano.

A Pfizer, por sua vez, também valorizava depois da farmacêutica dizer que poderia procurar uma autorização para a utilização da sua vacina nos Estados Unidos até o final de novembro, caso esta se mostrasse eficaz.

Entretanto, a nível cambial, o euro abriu hoje no mercado de câmbios de Frankfurt a 1,1708 dólares, contra 1,1697 dólares na quinta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro negociava-se a cair 0,53% para 42,64 dólares o barril no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,16 dólares na quinta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.

Já o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que serve de referência nos Estados Unidos, caía 0,48% para 40,73 dólares.

