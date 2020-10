Tribunal decreta dissolução de empresas na base das ‘dívidas ocultas’ – TV estatal

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo decretou a dissolução das empresas públicas Prodindicus e Mozambique Asset Management (MAM) que estiveram na base do caso das dívidas ocultas, anunciou hoje a Televisão de Moçambique (TVM).

Ainda segundo a emissora estatal, está pendente a dissolução da Ematum, a terceira empresa ligada ao escândalo dos empréstimos não autorizados de 2,2 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros).

A dissolução foi decretada pela primeira secção comercial do tribunal, após uma audiência preliminar realizada na segunda-feira e a pedido do Ministério Público, que alega que a situação de liquidez das três sociedades é inferior a metade do valor do capital social.

Fonte: Lusa