SIC detém traficantes de marfim e minerais

Um grupo de quatro cidadãos angolanos, que se dedicava ao tráfico de marfim e mineiros estratégicos, foi detido nessa quarta-feira, no município do Cazenga, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Os traficantes, com idades entre os 36 e 64 anos de idade, foram detidos na via pública no distrito do Kicolo, em posse de 11 troféus de marfim bruto e 35 quilograma de quartzo (mineral).

As detenções foram feitas por operativos da Direcção Central de Combate ao Tráfico Ilícito de Pedras, Metais Preciosos e Crimes Contra o Ambiente, segundo declarações à ANGOP do director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), superintendente Manuel Halaiwa.

De acordo com o oficial da corporação, está em curso diligências para se determinar a origem do marfim e dos minerais, bem como dados para a busca da verdade.

Informou, ainda que os quatro cidadãos implicados serão presentes ao Ministério Público para legalização da detenção.

Estes actos são puníveis na lei sobre a Criminalização das Infracções Subjacentes ao Branqueamento de Capitais, contido no Artigo 33, da Lei nº3/14 de 10 de Fevereiro.

A propósito, a jurista Sandra Macedo lembrou, que no artigo 33º, ponto 2, refere que os crimes ligados ao transporte e posse de espécies da fauna e floras legalmente protegidas são punidos com uma pena de prisão de seis meses a três anos e uma multa de 60 e 360 dias.

Fonte: Angop