Paciente com covid-19 foge do Hospital em Ombadja

Um paciente que recebia tratamento no Hospital Municipal de Ombadja, 97 quilómetro de Ondjiva, capital do Cunene, encontra-se em fuga desde a noite de terça-feira.

De acordo com o porta-voz da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19 no Cunene, Félix Belarmino, que confirmou o facto à ANGOP, estão a ser desenvolvidas acções para a sua localização.

Félix Belarmino apelou a calma da população, reforçando que as medidas de prevenção devem se manter.

“Neste momento, as autoridades policiais tudo estão a fazer para localizar o cidadão, sendo que o risco de contágio é alto”, reforçou.

A província do Cunene conta, actualmente, com 21 casos positivos, com três recuperados e 18 activos, assintomáticos.

Conta ainda com sete centros de quarentena institucional.

