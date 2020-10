Ministro considera fábrica de telemóveis “ganho importante”

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, considerou, nesta quarta-feira, um ?ganho importante? para o sector a inauguração da fábrica de montagem de telemóveis em Angola.

O governante falava à imprensa, após o Presidente da República, João Lourenço, inaugurar a unidade fabril, na Zona Económica Especial (ZEE), em Luanda, que vai produzir, numa primeira fase, três mil telefones por ano.

No entender do ministro Manuel Homem, a infraestrutura terá um reflexo sobre o preço dos telemóveis, tablets e computadoes no país.

Na área adjacente à referida fabrica, o Chefe de Estado angolano inaugurou, igualmente, uma unidade de montagem de tractores agrícola, a primeira do género no país.

A propósito, o ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, destacou a importância do investimento que, segundo ele, vai dinamizar a produção nacional agrícola e contribuir para a elevação da produção no campo.

“Estamos diante de um equipamento montado no país que será uma mais valia para a diversificação da economia”, salientou.

O secretário de Estado da Indústria, Ivan do Prado, disse que o objectivo desses investimentos é elevar o nível de crescimento económico e social de Angola, no quadro dos esforços do Executivo para reduzir a dependência do petróleo, principal produto de exportação do país.

Frisou que esses esforços também estão centrados na criação de condições para a captação de novos investimentos para o sector produtivo, permitindo ao país alcançar a auto-suficiência a vários níveis e contribuir para a criação de mais empregos, principalmente para os jovens.

Com capacidade para produzir três mil unidades por ano, a fábrica de montagem de tractores resulta de um acordo entre Angola e os Emirados Árabes Unidos (EAU), num investimento de 65 milhões de dólares.

A unidade fabril, primeira do género no país, iniciou a montagem de tractores no primeiro semestre do ano em curso, sendo angolanos mais de 80 por cento da sua força de trabalho.

A implementação da fábrica contou com as parcerias da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) e dos ministérios da Indústria e Comércio e da Economia e Planeamento e a colaboração da multinacional Massey Ferguson, especializada no fabrico de tractores agrícolas.

Na inauguração, os Emirados Árabes Unidos (EAU) estiveram representados pelo Sheik do Dubai, Ahmed Dalmoor Al Maktoum, promotor do investimento.

Por sua vez, a fábrica de montagem de telemóveis, tabletes, computadores e acessórios electrónicos, da marca “Afrione”, irá produzir, numa primeira fase, três mil telefones por ano, empregando 63 jovens angolanos.

As duas unidades fabris vão criar 200 novos postos de trabalho, maioritariamente para jovens angolanos.

Fonte: Angop