Conselho Executivo da UA aprova orçamento para 2021

O Conselho Executivo da União Africana aprovou, nesta quarta-feira, Orçamento da UA para 2021, de cerca de 636.075.986 milhões de dólares.

A reunião realizada em formato virtual, com a participação do ministro das Relações Exteriores, Téte António, decidiu a utilização da escala de avaliação para o orçamento regular para as contribuições dos Estados-membros para o Fundo para a Paz da UA.

De realçar que nos Sub-Comités do Conselho Executivo, Angola é segunda vice-presidente do Bureau do Comité Ministerial sobre Escala de Contribuições e Avaliação, sob presidência do Uganda.

Angola ocupa o cargo de terceiro vice-presidente do Bureau do Comité Ministerial sobre candidaturas, presidido pela Tunísia.

No quadro das candidaturas para o Sistema Internacional, África concorre ao cargo de Director-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), por intermédio da Nigéria.

O evento analisou a Agenda da 2ª Reunião de Coordenação Semestral, prevista para 22 de Outubro, que discutirá o Relatório sobre a Divisão do Trabalho entre a CUA e as CER, e sobre a Situação da Integração Regional, visando uma “África integrada, próspera e pacífica, representando uma força dinâmica no concerto das nações”.

Sob o Tema do Ano “Silenciar as Armas: Criação de Condições Favoráveis para o Desenvolvimento de África”, o encontro sucedeu a 40ª Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes (Corep).

A teleconferência debateu também o tema do ano de 2021 “Artes, Cultura e Património: Factores essenciais para construir uma África próspera, pacífica, integrada e resiliente no contexto dos desafios multissectoriais”, escolhido durante a 33ª Sessão da Conferência, realizada em Fevereiro de 2020, proposta pelo Mali.

Fonte: Angop