Ambiente encerra fábrica de plástico Dong-Neng

O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA), órgão regulador e fiscalizador do cumprimento das políticas ambientais no país, encerrou nesta terça-feira a fábrica de produção de plásticos Dong-Neng, soube Angop.

A ação foi realizada pela Direcção Nacional de Prevenção de Impactes Ambientais (DNPAIA), afecta ao MCTA, que tomou conhecimento por via de denúncia pública veiculada pela TV Zimbo, em que os moradores do Bairro Zona Verde, rua 44, do Distrito de Belas, município de Belas-Luanda, acusam a empresa Dong-Neng, Comércio Geral e Prestação de Serviços, de poluição atmosférica e desconforto durante o exercício de suas actividades diárias.

Segundo uma nota de imprensa MCTA, chegada hoje à Angop, foram cumpridos os procedimentos legalmente definidos, visita de fiscalização às instalações da empresa a 05 deste mês (Outubro) e a consequente notificação dos responsáveis para aferir a legalidade do exercício da actividade executada nas instalações.

Por se terem furtado em comparecer ao MCTA, a DNPAIA aplicou a medida de encerramento das instalações.

A DNPAIA propõe-se a averiguar e constatar a gestão de actividades exercidas nas instalações da empresa Dong-Neng, Comércio Geral e Prestação de Serviços, para o apuramento da legalidade ambiental, bem como os danos causados ao ambiente.

