Sheikh árabe quer investir em Luanda

A possibilidade de um investimento árabe no ramo da hotelaria, na província de Luanda, foi abordada, nesta quarta-feira, entre a governadora, Joana Lina, e o Sheikh Ahmed Al Maktoum, dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

No encontro, realizado no Salão Nobre do Governo Provincial de Luanda, Maktoum apresentou propostas para a construção de hotéis e risorts, visando atrair mais turistas para o país, particularmente para a capital.

Angola e Emirados Árabes Unidos mantêm uma activa cooperação económica, que resultou, só em Junho último, em 1,9 mil milhões de dólares (1,611 milhões de euros), em volume de exportações e importações.

As trocas comerciais entre os dois países, realizadas desde 2004, traduzem-se em materiais diversos e de matéria-prima, como pedras preciosas, diamante, petróleo e outros artigos.

Em declarações à imprensa, o Sheikh Ahmed Al Maktoum disse que a sua intenção vai de encontro a visão do Presidente da República, João Lourenço, que pretende ver mais desenvolvimento no turismo.

Informou que a governadora, Joana Lina, admitiu a possibilidade de criar condições para a concretização das propostas de investimento.

Fonte: Angop