Angola com 166 novas infeções, 40 recuperados e 5 óbitos

O secretário de Estado para a Saúde informou que nas últimas 24 horas, foram registados 166 novos casos, 40 recuperados e 5 óbitos.

Segundo Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de impresa que serve para atualização de dados sobre a covid-19 no país, 16 casos foram registados em Benguela, 12 em Cabinda, três na Huíla, um no Namibe, igual número no Bié e Uíge, e 132 em Luanda.

Os cinco óbitos foram registados em Luanda, sendo dois masculinos e três femininos.

Em relação aos recuperados, apontou que 32 são de Luanda, sete de Benguela e um de Cabinda.

Angola contabiliza 6.846 casos positivos, com 227 óbitos, 2.801 recuperados e 3.818 ativos.

Dos activos, 14 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 96 moderados, 444 apresentam sintomas leves e 3.245 assintomáticos.

Sob cuidados médicos nos centros de tratamento do país, estão 580 doentes.

Em África, há 38.868 mortos confirmados em mais de 1,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 227 óbitos e 6.846 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.066 casos), Cabo Verde (79 mortos e 7.371 casos), Moçambique (73 mortos e 10.392 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.389 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 928 casos).

A nível global, a pandemia de covid-19 matou 1.087.513 pessoas e 38.221.850 casos de infeções foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo desde o registo dos primeiros casos na China no final de dezembro, segundo o balanço diário da agência France-Presse.