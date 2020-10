Cancelado segundo debate entre Trump e Biden

O segundo debate presidencial entre o chefe de Estado norte-americano, o republicano Donald Trump, e recandidato ao cargo e o candidato democrata, Joe Biden, inicialmente agendado para 15 de outubro, foi cancelado na sexta-feira.

A decisão foi tomada pela comissão eleitoral responsável pela organização do debate, dá conta a agência France-Presse (AFP).

A incerteza em relação à realização deste debate, que seria em Miami (Florida), já existia desde que Trump contraiu a doença provocada pelo novo coronavírus, na última semana.

A comissão eleitoral ponderou, entretanto, a realização de um debate online entre os dois candidatos à Casa Branca durante o próximo mandato.

Contudo, Trump recusou categoricamente este formato.

Com as eleições presidenciais a menos de três semanas, no calendário eleitoral apenas há mais uma possibilidade para um frente-a-frente entre Trump e Biden, o debate de 22 de outubro.

Fonte: Lusa