Troço Camama/Viana reabilitado até Janeiro de 2021

O troço Camama/Viana será alvo de obras de reabilitação definitivas nos próximos seis meses, devendo estar concluído em Janeiro de 2021, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estrada de Angola (INEA).

De acordo com uma nota de esclarecimento do referido órgão do Ministério das Obras Publicas e Ordenamento do Território, que a Angop teve hoje acesso, entre o projecto de execução destaca-se a reparação em zonas menos degradadas do pavimento de duas das quatro faixas de rodagem, numa extensão de 5.3 quilómetros.

Consta também do cronograma a intervenção profunda em cerca de 1.5 km nas áreas de maior degradação, além de limpeza dos órgãos de drenagem existente naquela circunscrição.

Trata-se no total de 6.8 quilómetros desta via que não foram intervencionados, na altura, por condicionalismo financeiros, tendo culminado na criação de inúmeros constrangimentos, assim como na degradação acentuada no seu estado de conservação.

O troço Camama/Viana é uma via primaria inserida no Plano Director Geral de Luanda (PDGL), com uma extensão de aproximadamente 11 km, 4.2 dos quais já foram executados.

A integração do projecto no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM), por se ter mostrado a fonte financiamento disponível, resultou da necessidade de intervenção de carácter de urgência para melhorar as condições de mobilidade e a fluidez de tráfego naquela via.

