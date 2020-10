Sérgio Luther Rescova morre vítima da covid-19

O governador da província do Uíge, Sérgio Luther Rescova, faleceu hoje, às 18:45, em Luanda, vítima da covid-19.

O governante estava internado na clínica Girassol, depois de ter sido evacuado de emergência da província do Uíge para Luanda.

Sérgio Luther Rescova Joaquim nasceu no dia 16 de Maio de 1980, no município da Damba, província do Uíge.

Mestre em Ciências Jurídico-Políticas e licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola, foi Deputado à Assembleia Nacional, desde Setembro de 2017, inserido na Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos.

Exerceu também o cargo de secretário Nacional da JMPLA, organização juvenil do MPLA.

Entre 02 de Janeiro de 2019 a 26 de Maio de 2020 exerceu o cargo de governador da Província de Luanda.

Desde 26 de Maio de 2020 à presente data exercia o cargo de governador da Província do Uíge.

Fonte: Angop