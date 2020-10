Petróleo fecha semana em baixa

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (9) em Nova York, após o fim de uma greve no setor de petróleo na Noruega.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro terminou com queda de 1,13%, a 42,85 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em novembro perdeu 1,43%, a 40,60 dólares.

Na quinta-feira os dois contratos fecharam em alta e durante a semana os preços subiram cerca de 10% aos níveis de meados de setembro.

A queda desta sexta-feira é explicada sobretudo pela “informação de que terminou a greve (ndlr: pelos salários do setor petrolífero) na Noruega”, mas também porque o impacto do Furacão Delta nas zonas de produção do Golfo do México “será curta duração”, avalia Gary Cunningham da Tradition Energy.

A greve na Noruega retirou 8% da produção do país do mercado diariamente.

Fonte: AFP