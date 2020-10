Necessidades de financiamento em África até 2023 são de 1,2 biliões de dólares

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse hoje que as necessidade de financiamento em África chegam a 1,2 biliões de dólares até 2023 e defendeu mais ajuda para estes países.

“Apesar dos significativos ajustamentos internos, os Estados africanos ainda enfrentam necessidades de financiamento de 1,2 biliões de dólares [1 bilião de euros] até 2023, e alguns países estão confrontados com pesados fardos de dívida que os forçam a escolher entre servir a dívida e aumentar a despesa social e sanitária”, disse a responsável nos comentários iniciais feitos no II Encontro Virtual de Alto Nível ‘Mobilização com África’, em formato virtual.

“Os compromissos atuais das instituições financeiras internacionais e dos credores oficiais bilaterais deverão cobrir menos de um quarto destas necessidades”, apontou Georgieva, acrescentando que “com o capital privado ainda limitado, enfrentamos um défice projetado de mais de 345 mil milhões de dólares [291 mil milhões de euros] até 2023, e quase metade deste valor está nos países de baixo rendimento em África”.

Fonte: Lusa