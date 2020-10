MPLA analisa actualidade política do país

O Secretariado do Bureau Político do MPLA, reunido hoje, em Luanda, na sua 11ª sessão ordinária, analisou questões da actualidade política do país, exortando os militantes, simpatizantes e amigos do Partido, para participarem activamente na iniciativa política “Éme em Movimento”, no sentido de enfrentar e vencer os desafios políticos do presente e do futuro.

Sob orientação do secretário-geral, Paulo Pombolo, o Secretariado do Bureau Político abordou ainda o programa de actividades para o mês de Outubro de 2020 e o memorando sobre as contribuições para enriquecer os documentos do processo de preparação e realização do VIII Congresso Ordinário do partido.

Segundo o comunicado final da reunião, que a Angop teve acesso, os participantes apreciaram igualmente os planos de actividades e de eventos do Partido para o ano de 2021 e as informações sobre as actividades desenvolvidas pelo Secretariado do Bureau Político durante o II quadrimestre de 2020, bem como a directiva sobre as iniciativas políticas a desenvolver até Dezembro de 2020.

O órgão executivo do MPLA apreciou, dentre outros assuntos, a informação sobre o estado de preparação do VII Congresso Ordinário da OMA, a decorrer em Março de 2021.

Fonte: Angop