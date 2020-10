Ministro apela permanente firmeza no actual contexto

O ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, exortou os efectivos das Forças Armadas Angolanas (FAA) a estarem permanentemente firmes na perspectiva de enfrentarem a conjuntura do momento delicado, com elevada prontidão no cumprimento das suas tarefas.

Numa mensagem de felicitações por ocasião do 29º aniversário das FAA, a assinalar-se a 9 deste mês, o governante refere-se ao cumprimento das ordens do Mando Superior, entre as quais a incondicional implementação dos decretos presidenciais, das deliberações da Comissão Multissetorial e das instruções dos sectores especializados na prevenção e combate à pandemia da covid-19.

“A comemoração desta efeméride acontece num contexto particularmente delicado e desafiante para a humanidade, com o surgimento e alastramento, à escala planetária, da pandemia da covid-19, onde as FAA são chamadas a coadjuvar os seus pares entre os demais órgãos das forças de Defesa e Segurança no exercício de fazerem cumprir, nessa circunstância especial, os decretos presidenciais e todas as medidas de biossegurança, com a finalidade de mitigar a propagação do inimigo invisível, que continua a fazer milhares de vítimas”, lê-se na nota a que a Angop teve hoje acesso.

Para o cumprimento eficiente dessa tarefa, acrescenta o documento, necessita-se de forças armadas bem preparadas, através do treinamento sistemático para o momento que se vive, consubstanciado na adopção de medidas de persuasão em detrimento da coerção, para uso obrigatório da máscara, respeito das cercas sanitárias e das fronteiras, imposições decorrentes da situação vigente.

Outrossim, de acordo com a nota, as Forças Armadas Angolanas não devem descurar o contínuo e permanente aprimoramento dos seus ingentes níveis de organização e funcionamento dos seus órgãos, unidades e estabelecimentos, tendo em conta ambicioso e prospectivo processo de restruturação e redimensionamento em curso no sector da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.

Fonte: Angop