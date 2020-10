Mais de 80 empreendedores beneficiam micro-crédito do PAPE

Oitenta e oito empreendedores, dos 100 formados na província do Moxico, beneficiaram esta sexta-feira, no Luena, micro-crédito, avaliado em 320 mil kwanzas cada, no âmbito do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE).

A disponibilização do crédito foi antecedida com assinatura de um protocolo entre o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) e o Banco Sol, testemunhada pela ministra do MAPTSS, Teresa Dias.

O referido micro-crédito foi disponibilizado sem juros de mora, devendo obedecer três meses de período de graça.

No acto de lançamento, foram distinguidos com carteiras profissionais, 20 empreendedores que não passaram pelos centros de formação técnico – profissionais, mas exercem de forma excepcional a opção nas especialidades da agricultura, carpintaria e alfaiataria.

Para o impacto do PAPE, a ministra do MAPTSS apelou aos beneficiados a gerir de melhor maneira os valores atribuídos, de modo a incentivar as outras acções formativas e abranger mais pessoas necessitadas.

Lembrou que o problema do desemprego não se resolve apenas com os programas sociais, mas sim com projectos e dinâmicas das economias que visam minimizar a situação.

Após o lançamento do PAPE, Teresa Dias entregou também 15 kits das especialidades de apicultura, agricultura, mecânica, carpintaria, serralharia, corte e costura, moagens e sementes agrícolas.

O governador do Moxico, Gonçalves Muandumba, afirmou, na cerimónia que, com o lançamento do crédito do PAPE, a província ganha mais uma oportunidade de emprego para os jovens da região.

Para Gonçalves Muandumba, além de incentivar o empreendedorismo, o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade vai apoiar aqueles que já têm uma iniciativa.

Para êxito do programa, disse que o centro de formação profissional, vai continuar a monitorar e acompanhar os empreendedores, ajudando na resolução das necessidades.

A directora de Micro Credito do Banco Sol, Maria Celeste de Carvalho, apontou que dos 243 mil beneficiários previstos no país, o programa já abrangeu nove mil e 500 pessoas, e com um desembolso de cerca de dois mil milhões, dos 21 mil milhões de kwanzas disponíveis.

Fonte: Angop