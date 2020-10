Jovem de 18 é morto por amigos após desentendimento durante um jogo de futebol

Uma briga entre amigos resultou na morte, com instrumento contundente (pau), do jovem Adelino Moma, de 18 anos de idade, praticado por dois cidadãos com os quais se desentendeu durante um jogo futebol, na comuna da Galanga, município do Londuimbali (Huambo).

Trata-se, segundo o relatório do Comando da Polícia Nacional da província do Huambo sobre a situação da segurança pública, entre 05 a 08 de Outubro, distribuído hoje, sexta-feira, de um homicídio preterintencional e cujos autores já se encontram a contas com a justiça.

O documento indica ainda que um outro cidadão, Paulo Sapalo, de 22 anos de idade, acusado de furto, perdeu igualmente a vida, após ser espancado com um instrumento não identificado, em plena via pública da aldeia de Cassico, comuna da Chinhama, município do Cachiungo, praticado por três cidadãos já detidos.

Fonte: Angop