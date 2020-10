Explosão numa padaria em Beirute mata 4 pessoas

Quatro pessoas morreram depois de uma explosão em Beirute, capital do Líbano, dois meses depois da enorme explosão que assolou o porto da cidade e que provocou a morte a pelo menos 202 pessoas.

De acordo com o responsável pelos bombeiros da cidade, Ali Najm, mencionado pela agência France-Presse (AFP), a explosão decorreu de um “tanque de combustível” de uma padaria que pegou fogo, no bairro Tariq al-Jdidé. Contudo, as causas do incêndio ainda não são conhecidas.

“Foram encontrados dois corpos”, disse o secretário-geral da Cruz Vermelha do Líbano, Georges Kettané, em declarações ao canal televisivo Al-Jadeed.

Fonte: Lusa