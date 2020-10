Eduardo Camavinga estreia-se a marcar pela França

O médio franco-angolano Eduardo Camavinga abriu o marcador no encontro entre a França e a Ucrânia, num amigável terminado com triunfo gaulês, por 7-1, no Stade de France.

Assim, o jogador nascido em Miconje, na Província de Cabinda, tornou-se no segundo atleta mais jovem a marcar na estreia com a camisola da Selecção Francesa, com 17 anos e 11 meses.

Camavinga coloca-se apenas atrás de Maurice Gastiger, que marcou frente à Suíça, a 8 de Março de 1914, quando tinha apenas 17 anos e 5 meses, segundo um texto publicado nesta quinta-feira pela AFP.

A França recebe a Selecção Portuguesa no próximo dia 11, para a fase de grupos da Liga das Nações europeias de futebol.

Outros recordes

O jogador do Rennes já tinha batido um recorde, tornando-se no mais jovem estreante de sempre desde a II Guerra Mundial com a camisola gaulesa, durante o triunfo por 4-2 da França frente à Croácia.

Com 17 anos, 9 meses e 29 dias, no jogo que decorreu a 8 de Setembro último, Eduardo Camavinga bateu o recorde de Maryan Wisniewski, realizado durante o França-Suécia, a 3 de Abril de 1955, quando tinha 18 anos, 2 meses e 2 dias.

O médio também bateu Kylian Mbappé, que ocupa agora o terceiro lugar, sendo que a sua estreia na Selecção foi durante o jogo Luxemburgo-França, a 25 de Março de 2017, quando este tinha 18 anos, 3 meses e 5 dias.

Fonte: Angop