Argentina é primeiro país a aprovar comercialização do trigo transgénico

A Argentina se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a comercialização do trigo transgénico, após um desenvolvimento realizado no país, o quarto exportador mundial do cereal, informou a Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia (Conicet) num comunicado publicado nesta quinta-feira (8).

“Trata-se da primeira aprovação no mundo para eventos de tolerância à seca no trigo. Para ser comercializado na Argentina, o evento deve ser aprovado no Brasil, o principal mercado histórico do trigo argentino”, informou a Conicet.

“Evento” é uma modificação genética que dá origem a um transgénico, uma planta que não se origina na natureza. Neste caso, é gerada por manipulação humana.

Fonte: AFP