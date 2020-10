Presidente da Comissão da Carteira dos jornalistas lamenta “censura” no país

A presidente da Comissão da Carteira e Ética, órgão fiscalizador da atividade jornalística, lamentou hoje o recuo da liberdade de imprensa no país, considerando ter havido “censura” no caso do jornalista Carlos Rosado de Carvalho.

Em declarações à agência Lusa, Luísa Rogério, também membro da Comissão Executiva da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), afirmou que “não se respira a liberdade de imprensa” que existiu entre 2017 e 2019 e salientou que um dos seus pilares — a pluralidade — está ameaçado com a passagem do controlo de órgãos privados para a esfera do Estado.

São os casos das estações TV Zimbo e da Palanca TV onde o jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho viu recentemente travada a sua participação, numa rubrica semanal onde abordava assuntos de economia e atualidade e num debate sobre o ambiente de negócios em Angola, respetivamente.

“Foi censura clara e explícita”, destacou Luísa Rogério, afirmando que o comunicado da TV Zimbo sobre a decisão de impedir que Carlos Rosado de Carvalho abordasse na estação televisiva as alegações relativas ao chefe de gabinete do presidente João Lourenço, Edeltrudes Costa, veio “reforçar” a ideia.

“Sabemos que a Palanca TV e a Zimbo estão sob tutela de órgãos de gestão nomeados pelo executivo. O facto é que o Carlos Rosado foi barrado. Não havendo outra explicação melhor diria que isto é censura”, enfatizou a jornalista, acrescentando que não só organizações que representam os profissionais de comunicação social, mas também a Ordem dos Advogados, repudiaram a situação.

“Não tenho evidências [que tenha havido ordens superiores ou autocensura] mas é muita coincidência. Não havendo indícios do contrário estamos perante uma prática de censura”, disse, exortando os canais a voltarem a convidar o economista, “se não há censura”.

A responsável da Comissão da Carteira sublinhou que o Estado angolano devia arranjar mecanismos para assegurar o funcionamento dos meios privados e afirmou que a liberdade de imprensa “diminuiu substancialmente desde o ano passado”, altura em que existia maior participação de diferentes intervenientes no espaço público.

Um dos exemplos, é o facto de a televisão publica angolana (TPA) nunca ter entrevistado o líder do maior partido da oposição angolana, UNITA, Adalberto da Costa Júnior, eleito em novembro do ano passado.

Com eleições gerais marcadas para 2022, Luísa Rogério salientou que “o maior receio” é que os meios privados entregues ao Estado em julho e agosto não sejam entretanto reprivatizados.

“A privatização deveria acontecer até 2022, o meu maior receio é que isso só aconteça depois das eleições e/ou se feche algum dos órgãos como a TV Zimbo, isso seria complicado”, prosseguiu.

Manifestando “tristeza” ao constatar o “retrocesso”, a jornalista questionou também o facto de os titulares de cargos públicos ligados ao atual governo “não serem sujeitos ao mesmo tratamento” que tem sido dado a figuras ligadas ao anterior regime, liderado por José Eduardo dos Santos, “que delapidaram o erário público”.

Ouvido pela Lusa, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social angolano disse hoje “não existir” qualquer censura nos órgãos públicos e privados confiscados pelo Estado, afirmando tratar-se de “factos que visam prejudicar as reformas” do setor.

“Eu não sei do que é que estamos a falar, nós ainda não assistimos nada relacionado com censura nos órgãos públicos ou privados, portanto esta é uma matéria que tem sido desenvolvida de forma intencional para prejudicar todo um trabalho que o executivo tem estado a fazer de reforma na comunicação social”, afirmou hoje Manuel Homem.

Sem especificar quem, de “forma intencional”, tenta manchar as ações em curso no setor que dirige, o ministro referiu apenas que o assunto vem da “parte de quem tem estado a criar esses factos” que o Governo entende “que não existem”.

Na quarta-feira, o jornalista Carlos Rosado de Carvalho anunciou, através das suas redes sociais, ter sido barrado novamente numa estação de televisão angolana, desta vez na Palanca TV, cinco dias depois de ter sido impedido de abordar o caso Edeltrudes Costa na TV Zimbo.

A Palanca TV era um órgão privado ligado ao antigo ministro da Comunicação Social do ex-presidente José Eduardo dos Santos que ficou sob controlo do Estado angolano.

Carlos Rosado de Carvalho acusou recentemente a TV Zimbo, outro órgão privado que passou para o Estado angolano, de censurar a sua participação na rubrica Direto ao Ponto onde pretendia abordar, no sábado passado, as alegações relacionadas com o chefe de gabinete do presidente João Lourenço que terá sido favorecido, segundo uma reportagem da TVI, em contratos com o estado angolano, tendo transferido milhões de dólares de uma empresa sua para o estrangeiro, que serviram para comprar casas e outros bens de luxo.

A TV Zimbo, a Rádio Mais e o jornal O País, todas do grupo Media Nova, foram entregues ao Estado angolano no final de julho, no âmbito do processo de recuperação de ativos criados com fundos públicos, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os órgãos de comunicação social eram detidos por três homens fortes do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, hoje a braços com a justiça: os generais Leopoldino Fragoso do Nascimento “Dino”, ex-chefe do Serviço de Comunicações, Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, antigo chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos e o seu ex-vice-presidente, Manuel Vicente. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos entregou depois as empresas ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social que nomeou uma comissão de gestão para a TV Zimbo.

A Palanca TV, órgão integrante do grupo Interative Empreendimentos Multimédia, que incluía ainda a Rádio Global e Agência de Produção de Programas de Audio e Visual passou para as mãos do Estado a 28 de agosto, no âmbito do processo de recuperação de ativos constituídos com fundos públicos.

Fonte: Lusa