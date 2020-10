Polícia sul-africana confisca mais de 700 armas e cinco mil munições

A polícia sul-africana na província litoral do KwaZulu-Natal, que faz fronteira com Moçambique, confiscou mais de 700 armas de fogo e cinco mil munições durante o mês de setembro, anunciaram hoje as autoridades sul-africanas.

“Foram apreendidas 739 armas de fogo pela polícia em operações realizadas em toda a província, em setembro de 2020. A polícia também apreendeu 5.132 cartuchos de munições no mesmo período”, refere a organização de segurança pública sul-africana, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

O comunicado adianta que no armamento confiscado pela polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) do KwaZulu-Natal, contam-se 603 pistolas, 15 armas de fogo artesanais, cinco armas semiautomáticas, 80 espingardas e 36 caçadeiras.

Fonte: Lusa