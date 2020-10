Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (8), impulsionados pelas negociações em Washington para um novo plano de ajuda econômica e também por temores do impacto do furacão Delta no Golfo do México.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro terminou com alta de 3,21%, a 43,34 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em novembro terminou com alta de 3,10%, a 41,19 dólares.

“Vários fatores contribuíram para o lado positivo. A perspectiva de um estímulo orçamentário é claramente muito importante. (…) Mas também o furacão, que sustentará os preços temporariamente e, finalmente, o relatório da Opep”, avalia Bart Melek, da TD Securities.

A Opep prevê um aumento na demanda mundial de petróleo nos próximos 25 anos impulsionada pela retomada de países como a Índia, mas revisou suas projeções para baixo devido à pandemia e indicou que há incertezas.

A crise da saúde afetou radicalmente a demanda, que deverá se contrair neste ano devido à desaceleração quase total de alguns setores, como o aéreo.

Fonte: AFP