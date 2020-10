Governo da Huíla inicia pulverizações de bairros

O Governo da província da Huíla iniciou esta semana acções de pulverização nos bairros acometidos com a Covid-19, um processo em marcha e que passou por uma planificação de desinfecções de residências e ruas ao redor das casas afectadas.

Actualmente, a província tem 93 casos confirmados de Covid-19, dos quais cinco óbitos e três recuperados. Do global de casos, 76 têm vínculo epidemiológico identificado, nove importados e oito não tem vínculo epidemiológico identificado.

Estão distribuídos com maior incidência para o município do Lubango, nos bairros Lucrécia, Comercial, Mitcha, Laje, A Luta Continua e Casa Verde, assim como nos municípios da Humpata e Matala. Outros três casos são provenientes de Luanda e dois da Namíbia.

A informação foi avançada pelo membro da Comissão Provincial para Prevenção e Combate à Covid-19, Luciana Guimarães, declarando que a área técnica do Governo local disponibilizou cisternas onde fazem a mistura com o material que é usado para a desinfecção das áreas, com a lixívia e água, e alguma distribuição de álcool em gel.

Em conferência de imprensa para esclarecer detalhes da situação epidemiológica local, face à Covid-19, referiu que a eficácia do processo é boa, pois a desinfecção da área aonde tem potencialmente o vírus é parte integrante do processo de prevenção e tratamento.

Declarou que os contactos dos casos anunciados nesta quarta-feira (06) estão a ser rastreados e mapeados.

Exortou a população a reforçar as medidas de biossegurança, com realce para o uso correcto da máscara, o distanciamento social ou físico, lavagem das mãos, uso do álcool em gel e evitar os aglomerados populacionais.

A Huíla tem, até o momento, 42 pessoas em quarentena institucional, localizadas nos municípios do Lubango (20), Matala (11) e Quipungo (02).

