Explosão em apartamento no Sequele faz um ferido

Um homem ficou gravemente ferido, na manhã desta quinta-feira, em consequência de uma explosão no interior do apartamento onde vive com a família na Centralidade do Sequele, em Luanda.

Em declarações à Angop, familiares da vítima avançam que a explosão ocorreu por volta das 6h00 quando o homem, que se preparava para ir trabalhar, acendeu um palito de fósforo para aquecer café.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi evacuado para uma unidade hospitalar, onde recebe cuidados médicos. Até ao momento não se sabe sobre o seu quadro de saúde.

Após a explosão, presumivelmente com origem numa fuga de gás de cozinha, especialistas dos serviços de Protecção Civil e Bombeiros, de Investigação Criminal (SIC) e da Polícia Nacional dirigiram-se ao local onde trabalham para determinar as reais causas da explosão.

A explosão ocorreu num apartamento T5, situado no segundo andar do edifico número 27, bloco-2. O acidente arrancou portas, janelas do apartamento e causou a destruição de móveis.

O homem foi a única vítima da explosão, os familiares que se encontravam no apartamento saíram ilesos.

Fonte: Angop