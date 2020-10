Democratas querem investigar capacidade de Trump para governar

Legisladores democratas nos Estados Unidos, que controlam a Câmara baixa no Congresso, vão apresentar na sexta-feira uma iniciativa para criar uma comissão para avaliar se Donald Trump ou outros presidentes têm a capacidade de cumprir as funções do seu cargo.

O escritório da presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, informou nesta quinta-feira (8) que o projeto de lei “ajudaria a garantir uma liderança eficaz e ininterrupta no gabinete de mais alto nível do Poder Executivo”.

A líder democrata havia anunciado antes, durante conferência de imprensa, que apresentaria uma medida relacionada com a 25ª Emenda da Constituição, que permite ao vice-presidente assumir o cargo se for determinado que o presidente “não pode” cumprir seus deveres.

Trump foi diagnosticado com a covid-19 na semana passada e esteve hospitalizado entre a sexta e a segunda-feira, mas não entregou o poder ao vice, Mike Pence.

O futuro desta inciativa é muito incerto, visto que Trump tem amplo apoio entre os republicanos, especialmente no Senado, onde têm maioria.

