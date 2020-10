Competições federadas retomam no dia 17

As competições desportivas federadas, a nível nacional, retomam a partir do dia 17 deste mês de Outubro, de forma gradual e não abrangente, após quase oito meses de paralisação devido à pandemia da covid-19.

Assim, na fase inicial, conforme estratificou-se, retornam as modalidades de “risco baixo” de contágio, e, gradativamente, as de “risco médio” e de “risco alto”, conforme deliberação do Ministério da Juventude e Desporto, que definirá as prioritárias por categorias.

Ao actualizar as regras do novo período do prolongamento da Situação de Calamidade Pública que Angola vive desde o dia 26 de Maio e com término quinta-feira (8), o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, explicou que maior abertura dar-se-á a partir do mês de Novembro.

Por exemplo, a 43.ª edição do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão “Girabola2020/21” deveria arrancar no último dia 3, de acordo com o estipulado pela Federação Angolana da modalidade, mas face à pandemia da Covid – 19, ficou sem data definida.

O sorteio da competição nacional até já foi realizado, mas a definição de uma data para o seu arranque está condicionada ao evoluir da situação epidemiológica no país, acontecendo o mesmo com as restantes modalidades.

Fonte: Angop