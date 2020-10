Angola acolhe primeira edição do Innovation Summit

A primeira edição Angola Innovation Summit, o maior evento de inovação a nível do país e nos PALOPs, num formato 100 por cento digital, vai acontecer de 16 e 17 de Outubro do corrente ano.

De acordo com uma nota de imprensa que a ANGOP teve acesso, o evento num formato 100 por cento digital tem como principal objectivo contribuir activamente para a potencialização dos ecossistemas de inovação nos PALOP, de um modo geral, e em Angola, de um modo particular, na procura e promoção das boas práticas e a conscientização da Inovação como um desafio e oportunidade global no processo da competitividade.

O espaço será dedicado à inovação e à competitividade que proporcionará aos participantes especialistas, policy makers, gestores, empreendedores, jornalistas, opinion makers, e o público em geral, acesso ao conhecimento especializado, partilha de experiências, visibilidade e networking, através de quatro áreas de actuação, nomeadamente conferências, feira virtual, masterclass e lançamento de produtos.

Participarão no evento, oradores oriundos de diferentes cantos do mundo como Angola, Portugal, Cabo Verde, Israel, Canadá, EUA, Inglaterra e Brasil.

