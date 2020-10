Academia do Exército com mais oito novos casos

A Academia Militar do Exército, situada no bairro da luz, na cidade do Lobito, registou, na quarta-feira, mais oito novos casos da Covid-19.

Com os novos casos, o estabelecimento de ensino militar das Forças Armadas Angolanas conta já com 15 casos de coronavírus.

Num encontro de esclarecimento sobre os 23 casos registados, na quarta-feira, em Benguela, o responsável local da vigilância epidemiológica, Horácio Feca, referiu que, a nível do Lobito, os outros dois casos foram registados na Bela Vista Alta e no Bairro do Compão.

Já no município de Benguela, os 13 casos foram registados nos bairros da Camunda, Navegantes, 04 de Fevereiro, Massangarala e um no centro da cidade.

Em relação ao óbito registado no mesmo período, Horácio Feca indicou que se trata de um membro das forças policiais, igualmente do bairro da Massangarala, município de Benguela.

A província de Benguela conta, actualmente, com 99 casos positivos, com cinco óbitos, 27 recuperados e 67 doentes activos.

Fonte: Angop