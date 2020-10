Quatro assaltantes mortos em troca de tiros

Quatro supostos assaltantes, com idades entre os 25 e 30 anos, foram mortos na tarde de terça-feira, nos arredores do mercado do Kima Kieza, município do Cazenga, em Luanda, quando tentavam assaltar um armazém de venda de alimentos e bebidas.

As vítimas, com identidades não reveladas, morreram durante troca de tiros com seguranças de uma empresa privada, confirmou à ANGOP, nesta quarta-feira, fonte da Polícia Nacional.

Os assaltantes se faziam transportar numa viatura de marca Toyota do Land Cruiser, tenso sido surpreendidos pelos seguranças do armazém.

Todos os assaltantes, munidos de pistolas e armas automáticas do tipo “AKM-47”, foram alvejados e morreram no local. Os elementos que faziam a guarnição do estabelecimento saíram ilesos.

De acordo com a fonte, os supostos marginais são, igualmente, acusados de efectuar um assalto, no mesmo dia, num outro armazém da mesma região, onde roubaram quantias monetárias não reveladas.

Cazenga, com mais de um milhão de habitantes, é um dos nove municípios da província de Luanda. Conta com seis distritos urbanos, nomeadamente Tala-Hadi, Hoji ya Henda, Cazenga, 11 de Novembro Kima-kieza e Calawenda.

Estes apresentam um perfil de comunidades com altos índices de pobreza, que motivam a prática de crimes diversos de fórum comum, com o envolvimento de jovens e crianças.

Aqueles distritos são caracterizados, principalmente, por assaltos à mão armada na via pública, às residenciais e aos estabelecimentos comerciais, além de violações sexuais e rixas entre grupos.

Fonte: Angop