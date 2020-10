Portugal empata a zero com a Espanha em encontro particular

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje a zero na receção à sua congénere de Espanha, num particular disputado com presença limitada de público, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O 40.º embate entre as duas equipas teve oportunidades de golo para os dois conjuntos, sendo que, na segunda metade, Portugal acertou duas vezes na barra, por Cristiano Ronaldo e Renato Sanches.

Portugal defronta no domingo a França, em Saint-Denis, em encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, e, em 14 de outubro, na quarta ronda, recebe a Suécia, novamente em Alvalade.

Fonte: Lusa