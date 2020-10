Idoso suicida-se no Dondo

Um homem de 74 anos de idade foi encontrado morto esta terça-feira no interior da sua residência, na localidade do Alto-Dondo, município de Cambambe, Cuanza Norte, supostamente vítima de suicídio por enforcamento.

A informação foi avançada à Angop, esta quarta-feira, no Dondo, pelo responsável do gabinete de estudo, informação e análise do Comando Municipal da Polícia Nacional, 3º sub-chefe Nelson Rodrigues, adiantando que a vítima padecia há mais de seis meses de uma doença não especificada, o que terá causado o desespero.

Segundo a fonte, o malogrado foi encontrado pela esposa, no quarto do casal, pendurado com corda no pescoço, que de seguida comunicou aos vizinhos na tentativa de salvá-lo.

Fontes familiares indicaram que o malogrado começou a adoecer após ter sido mordido por um cão, tendo ao longo de seis meses submetido a vários tratamentos sem sucesso.

Nelson Rodrigues disse tratar-se do quarto caso de suicídio por enforcamento registado este ano na circunscrição, todos envolvendo homens.

Fonte: Angop