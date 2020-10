Governador avalia condições de biossegurança

O governador Rui Falcão realizou hoje, quarta-feira, um périplo por algumas escolas da cidade de Benguela para afeir ?in loco? as condições de biossegurança existentes para o combate da propagação da Covid-19, numa altura em que as aulas já reiniciaram.

O governante começou por visitar o Instituto Médio Industrial de Benguela, onde se mostrou surpreso ao encontrar um sistema automático de desinfecção com álcool em gel, criado pelos alunos, bem como uma linha com mais de cinco lavatórios para higienização das mãos.

Em seguida, Rui Falcão rumou para o complexo escolar BG-1348 (Luís Gomes Sambo), tendo percorrido algumas salas de aulas e interagiu com os alunos sobre os cuidados para prevenção da pandemia.

O governador exortou os petizes, evitarem a troca de máscaras entre colegas, a necessidade de se manterem na sala de aulas sem se esquecer da lavagem constante das mãos com água e sabão.

Em declarações à imprensa, no final da visita, Rui Falcão reconheceu haver poucos recursos disponíveis para concretização de algumas iniciativas, mas encorajou a iniciativa da direcção das escolas em criar algumas condições de biossegurança adequadas à realidade.

“Isso demonstra a vontade das pessoas continuarem a trabalhar e o mesmo deve ser feito nas escolas do ensino primário”, realçou.

Segundo o governante, o país não pode estagnar devido à Covid-19 e a população é chamada a respeitar todas as regras possíveis, no sentido de controlar-se o novo coronavírus.

Actualmente, a província de Benguela conta com 70 casos positivos, com 21 recuperados, 46 activos e três óbitos, nos municípios de Benguela, Lobito, Baía Farta e Cubal.

Entre os internados, quatro estão no centro de tratamento da Catumbela.

Fonte: Angop