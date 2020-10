O Executivo angolano apresenta hoje, quarta-feira, 07 de Outubro de 2020, às 19h00, no CIAM, as medidas actualizadas da Situação de Calamidade Pública, no quadro das acções de contenção e combate à pandemia da Covid-19.

Os angolanos vivem Situação de Calamidade desde as 00h00 de 26 de Maio, por força da covid-19, que assola o país há cerca de seis meses. A 10 de Agosto deste ano Angola iniciou o prolongamento desse novo Estado Social.

Fonte: Angop