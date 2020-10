Chuva desaloja 24 famílias em Ambaca

Vinte e quatro famílias, um total de 72 pessoas, no município de Ambaca, província do Cuanza Norte, estão desalojadas, devido à destruição das suas residências, em consequência da chuva que cai sobre a região.

De acordo com uma nota do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Cuanza Norte, enviada à AANGOP, nesta quarta-feira, as chuvas que caem na circunscrição, desde domingo último, já causaram o desabamento de 13 residências no bairro Henda.

Onze residências ficaram sem tecto nos bairros Henda, Azul e Kipupa, todas na sede municipal de Ambaca.

Segundo ainda a nota, que faz o balanço às ocorrências registadas nos últimos sete dias, 136 residências, com igual número de famílias, correspondente a 658 pessoas, encontram-se em zonas de risco, à beira dos rios Capacala e Mucoso, no município de Cambambe.

Esta é a primeira tragédia causada pela chuva no município de Ambaca, desde o início da época chuvosa, a 15 de Agosto último.

Fonte: Angop