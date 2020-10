Apreendidas 26 pedras de diamantes na Lunda Norte

Vinte e seis pedras de diamantes e seis mil dólares norte-americanos foram apreendidas nos municípios do Cuango, Cambulo e Lucapa, província da Lunda Norte, no âmbito da ?Operação Transparência? em curso no país desde Setembro de 2018.

Os diamantes, ainda por avaliar, estavam em posse de dois cidadãos, sendo um guineense e outro angolano, encaminhados ao Ministério Público, por crime de posse e tráfico ilegal do minério.

De acordo com o porta-voz da Delegação do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, foram igualmente apreendidas duas balanças, uma lupa, uma máquina de testagem e de contagem de dinheiro.

Recentemente, as autoridades da Lunda-Norte detiveram na via pública, na localidade do Cafunfu, município do Cuango, duas pessoas portando ilegalmente um diamante de 147 quilates.

