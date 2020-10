Angola com 138 novos casos e 17 recuperados

As autoridades sanitárias nacionais registaram, nas últimas 24 horas, 138 novas infecções, cinco óbitos e 17 pacientes recuperados.

Conforme a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava, nesta quarta-feira, na conferência de imprensa de actualização de dados da Covid-19, trata-se de 23 casos diagnosticados em Benguela, 18 na Huíla, dois no Zaire, igual número no Cunene e 93 em Luanda.

Os novos pacientes, com 78 do sexo masculino e 60 do sexo feminino, têm idades compreendidas entre um aos 73 anos.

Em relação aos cinco óbitos, informou que envolvem cidadãos angolanos, quatro pacientes angolanos, residentes em Luanda e um em Benguela.

Fez saber que 17 pessoas, nas últimas 24 horas, recuperaram, 11 em Luanda e seis em Benguela.

Angola contabiliza 5.863 casos positivos, com 206 óbitos, 2.615 recuperados e 3.042 activos.

Entre os activos, 10 estão em estado críticos com ventilação mecânica invasiva, 17 graves, 68 moderados e 350 apresentam sintomas leves.

Em internamento estão 553 casos nos centros de tratamento do país.

Fonte: Angop