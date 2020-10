Wall Street abre indefinida em dia de discurso do presidente da Fed

As bolsas de Nova Iorque abriram hoje com tendência indefinida, acumulando ganhos e perdas simultaneamente, com os principais índices praticamente inalterados, num dia em que se espera um discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal.

Assim, no início da sessão, o S&P caía perto de 0,1%, com o Nasdaq a apresentar um decréscimo ligeiramente maior, devido a alguma fragilidade nas ações das tecnológicas.

Os investidores estão a aguardar um discurso do presidente da Reserva Federal (Fed) americana, Jerome Powell, previsto para hoje e contam com progressos nas conversações entre a Casa Branca e o Congresso para mais ajudas à economia dos Estados Unidos, prejudicada pelos encerramentos devido à pandemia de covid-19.

Fonte: Lusa